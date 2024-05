Marialof in de H. Antonius Abt kerk

LOENEN – Op zondag 26 mei om 15.00 uur wordt in de RK kerk aan de Hoofdweg te Loenen sinds lange tijd, ter ere van de Heilige Maria, een Marialof gehouden. De meimaand is in de katholieke kerk ook Mariamaand. Tijdens dit lof wordt Maria geëerd als moeder van Jezus en de kerk. Op voorspraak van Maria zal men ook stilstaan bij de noden van onszelf en onze omgeving.

De locatieraad zegt hierover: “Dit lof willen we samen vieren, met alle katholieken en protestanten tezamen! We zullen net als Jezus bidden voor de eenheid van alle christenen en leggen daarbij onze intenties neer. Door ons gezamenlijke geloof in de H. Drie-eenheid vormen we immers één kerk. Wij allen ervaren dezelfde vreugden, noden en onzekerheden.” Marialof is dus geen eucharistieviering of Heilige Mis, het is een kortdurende verering van Maria en aanbidding van Jezus door samen te zingen, bidden en stil te zijn. Pastoor H. ten Have gaat voor tijdens deze lofviering.