Mantelzorgcafé over Rozenheuvel

DE STEEG – Op maandag 27 mei is er een Mantelzorgcafé bij La Maison De Steeg in De Steeg. Het onderwerp is Hospice Rozenheuvel in Rozendaal. Mantelzorgers kunnen tijdens het ‘café’ ook vragen stellen over het hospice, dat ruimte biedt aan ernstig zieke mensen in de laatste weken of maanden van hun leven. De aanvang is 14.00 uur en vanaf 13.30 uur is de inloop. Er is gelegenheid om na afloop nog na te praten met een drankje en een hapje, waarna om 16.30 uur de bijeenkomst eindigt. Deelname is gratis. Graag aanmelden voor donderdag 23 mei via 026-3707070 op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur of via mantelzorg@mvtrheden.nl Indien er behoefte is aan vervoer of opvang voor de thuissituatie kunnen mensen dat laten weten bij aanmelding. Het Mantelzorgcafé wordt georganiseerd door MVT, de Stichting voor Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp en is bedoeld voor mantelzorgers uit de gemeenten Rheden en Rozendaal.

mvtrheden.nl