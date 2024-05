Mantelzorgcafé in Velp

VELP – Wat als het thuis niet meer gaat? Dat is het thema van het mantelzorgcafé dat op donderdag 16 mei wordt gehouden in activiteitencentrum ’t Prieel in Velp. Edith Magnin en Sandra Tuijten, beide casemanagers dementie, zullen de bijeenkomst leiden. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: Welke ondersteuning en hulp kan ik krijgen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? Wat als het thuis niet meer gaat en ik moet verhuizen? Waar moet ik dan aan denken?

De organisatie van het mantelzorgcafé is in handen van zorgorganisatie Innoforte. Het ‘café’ duurt van 19.30 tot 21.30 uur; de toegang is gratis. ’t Prieel is te vinden aan de Graaf Ottostraat 30d in Velp. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Meldpunt Vrijwillige Thuishulp via 026-3707070 of info@mvtrheden.nl.