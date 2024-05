Ludieke Markt in Voorstonden

VOORSTONDEN – Op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, is de elfde editie van de Ludieke Markt. Tussen 10.00 en 14.00 uur is er een mooie markt ingericht op het terrein van Boezewinkel & Mulder Bouw aan de Voortweg in Voorstonden.

De markt wordt georganiseerd door Vrouwenkoor Ludiek. Het koor heeft inmiddels een prima reputatie opgebouwd en wil deze graag waarmaken. De organisatie belooft een kwalitatief mooi en goed aanbod voor alle interesses en leeftijden. “Het assortiment is breed en bestaat uit boeken, (tuin)gereedschap, speelgoed en mooie brocante spulletjes.” In het Ludieke Café zijn, naast warme en koude drankjes, broodjes en lekkere eigen gebakken taarten te vinden. Er is een ‘vrouwenhoek’, gevuld met kleding, schoenen, shawls, sieraden en dergelijke, maar natuurlijk zijn er ook genoeg leuke spullen voor mannen en kinderen. “Alles is schoon, heel en van goede kwaliteit”, aldus de dames. Wie iets groots aanschaft, kan dit in overleg op een later moment ophalen. Natuurlijk treedt het koor ook op.