Loenermark zoekt teambegeleiders G-senioren

LOENEN – Voetbalvereniging Loenermark is voor volgend seizoen op zoek naar enthousiaste mensen die het G-voetbal seniorenteam willen begeleiden tijdens wedstrijden. Het team speelt gemiddeld één wedstrijd per maand, op zaterdagmorgen.

G-voetballers maken al jarenlang deel uit van de vereniging. Ze zijn volwaardig lid en bij het G-voetbal geldt ‘normaal wat normaal kan, speciaal waar nodig’. De G-voetballers worden bij Loenermark dan ook net als ieder ander behandeld. Sporters met een beperking vragen niet om een speciale, maar wel om een aangepaste benadering, zegt de club.

Het G-team 1 speelt gemiddeld één wedstrijd per maand. Het team bestaat uit enthousiaste spelers, die veel plezier beleven aan voetballen, ieder met zijn of haar eigen kwaliteiten. De wedstrijden worden op zaterdagmorgen gespeeld tegen tegenstanders uit de regio. Het team heeft begeleiding nodig. De belangrijkste taak is zorgen dat de zaken geregeld zijn, zoals vervoer, kleding en dat de spelers op de hoogte zijn, en tijdens de wedstrijden de spelers coachen.

Van een begeleider wordt affiniteit met de doelgroep verwacht, net als duidelijke communicatie en dat hij of zij structuur en veiligheid kan bieden. Volgens de club is enthousiasme voor de functie de belangrijkste drijfveer, belangrijker dan voetbalkennis. De G-voetbalcommissie zorgt voor de nodige ondersteuning.

Mensen die zich willen aanmelden of meer willen weten over deze functie, kunnen contact opnemen met Gerrit Blom via 06-51224565 of g-voetbal@vvloenermark.nl.

Het team en Loenermark kijkt uit naar jouw aanmelding!