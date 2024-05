Loenense Autocross uitgesteld tot oktober

LOENEN – De Loenense Autocross, sinds jaren weer terug op eigen grond, kan komend weekend niet doorgaan. Dat meldt het bestuur van het organiserende Loenens Auto Team ’77. Door de vele regen is het terrein te slecht. “We waren het al snel met elkaar eens: dit kan niet. Als je het doet, moet je het ook goed doen.” En dus is er een alternatieve datum geprikt in oktober.

Na jaren van afwezigheid was het de leden van het Loenens Autoteam ’77 (LAT’77) gelukt een nieuw terrein te vinden, zodat er weer een autocross kon worden georganiseerd in Loenen. De familie Wilbrink stelt haar grond aan de Loenensemarkweg beschikbaar en zaterdag 18 mei zou er worden gecrost in het open RAMO kampioenschap en de Dutch Endurance Cup.

Ware het niet dat de vele regen van de afgelopen maanden en de slechte weersvoorspellingen voor de komende week roet in het eten gooien. De grond is te nat en dat gaat onder andere problemen geven voor de zware voertuigen die het terrein op moeten. Ook de vooruitzichten zijn niet goed en een heel weekend regen is voor niemand leuk, zowel de deelnemers als het publiek.

En dus is besloten het evenement te verplaatsen. Een beslissing die niet makkelijk werd genomen, zeker gezien het grote aantal mensen dat bij de autocross betrokken is. “We begrijpen dat dit teleurstellend nieuws is voor alle deelnemers, vrijwilligers, publiek en sponsors die net als wij uitkeken naar de autocross”, meldt het bestuur. “We hopen echter op jullie begrip en steun bij deze beslissing, die genomen is in het belang van de veiligheid en kwaliteit van het evenement.”

De Loenense Autocross wordt verplaatst naar het weekend van 19 en 20 oktober, in de hoop dat de weersomstandigheden dan beter zijn.

lat77.nl