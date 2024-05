Loenen krijgt (eindelijk) de beloofde bloembakken

LOENEN – Het ziet er naar uit dat het dorp Loenen eindelijk de beloofde bloembakken gaat krijgen. Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Loenen Zonnedorp heeft van de provincie Gelderland vernomen dat er nu een besluit is genomen voor de plaatsing van achttien bloembakken, gemaakt van cortenstaal, langs de Eerbeekseweg en de Hoofdweg. De planning is dat hoveniersbedrijf In ’t Groen uit Baak de bakken eind mei plaats.

Het bestuur van de Dorpsraad is druk doende om langs beide wegen veilige plekken te vinden waar de bakken kunnen staan. Plaatsing van de gevraagde bloembakken aan de lantaarnpalen, zoals dit in de buurtdorpen ook te zien is, bleek niet mogelijk te zijn door het extreem drukke verkeer op deze wegen. Het onderhoud met water geven wordt te moeilijk.

Voorzitter Harrie Wilbrink is blij dat er nu eindelijk schot zit in dit ‘bloembakkenprobleem’. Wilbrink: “We zijn druk met de provincie aan het overleggen hoe we de bakken kunnen plaatsen. De bakken geven het dorp een fleurig aanzien en geeft tevens een versmalling te zien, waardoor het verkeer de snelheid wat tempert.”

Rotonde

Er is ook een besluit genomen over de inrichting een beplanting van de rotonde op de grens van Loenen en Eerbeek wat ook de grens is tussen de gemeente Apeldoorn en gemeente Brummen. De rotonde krijgt met de nieuwe inrichting ook een naam. Er is gekozen voor ‘De Veluwepoort’. Het wordt een Veluws tafereel met cortenstalen beelden van herder met schapen in een landschap van zwerfkeien, heide, jenerverbes en den (pinus nigra). Marloes van Brink heeft een ontwerp gemaakt dat de goedkeuring heeft gekregen van de provincie. De aanleg van de nieuwe rotonde gaat wat later in het jaar plaatsvinden.

Onderhoud

De Dorpsraad vindt prettig dat de provincie heeft toegezegd om het onderhoud van de bakken en de rotonde voor tien jaar te gaan verzorgen. Door het drukke verkeer op de Hoofdweg en Eerbeekseweg is bij het onderhoud (water geven, snoeien en beplanten) extra voorzichtigheid geboden.

De oude bakken aan de De Kempe in het plantsoen van Het Hart van Loenen blijven. Hoveniersbedrijf Wilko Woestenenk gaat deze verzorgen.

Over een paar weken krijgt de Eerbeekseweg een kleuriger aanzien door de plaatsing van bloembakken