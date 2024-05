Lions Club Rheden doneert tien kachels voor Oekraïne

RHEDEN – Lions Club Rheden heeft tien kachels kunnen doneren aan een actie van de Internationale Lions-organisatie. Dit is gelukt vanuit het eigen beschikbaar budget en schenkingen van particulieren.

In het zuidoosten van Oekraïne is reguliere brandstof, als gevolg van de oorlog, zeer schaars. Duizenden gezinnen moeten zich om die reden behelpen met provisorische middelen. De Internationale Lions organisatie is daarom gestart met een actie om specifieke houtkachels naar dat gebied te brengen. De beoogde kachels zijn speciaal voor dit doel in Finland ontworpen en worden daar ook geproduceerd. De kachels kunnen worden gebruikt om op te koken en voor verwarming.

Lions Club Rheden is de particulieren donoren heel dankbaar voor hun bijdragen, waarmee is gelukt om tien kachels te financieren.