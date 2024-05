Lions-cheque voor Kiboe en ’t Goor

EERBEEK/BRUMMEN – De leden van de Lions Club Zuid-Oost Veluwe en Brummen gingen op 2 maart op pad om zoveel mogelijk tulpen te verkopen voor het goede doel. Er werd flink gekocht, maar ook deden veel mensen een spontane donatie. In totaal is er een bedrag van 1000 euro opgehaald, dat werd verdeeld onder De Kiboe in Eerbeek en Park ’t Goor in Brummen. Beide goede doelen zijn afgelopen weken verrast met een cheque van 500 euro om te besteden aan de dieren.

Beide Lions Clubs zijn voornemens volgend jaar wederom zo’n mooie tulpenactie te organiseren voor het goede doel.

