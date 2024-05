Lezing over post

DOESBURG – In zijn vrije tijd verzamelt, onderzoekt en behoudt Jeffrey Koerhuis kleding, gereedschappen en andere objecten die te maken hebben met het voormalige Staatsbedrijf der PTT. Zijn fascinatie met de activiteiten rondom de post, de posterijen en post- en koerierdiensten in de afgelopen eeuwen vormt de basis voor een lezing bij Podium Doesburg op donderdag 23 mei om 20.00 uur.

Het leven van Jeffrey Koerhuis staat in het teken van twee grote passies: entertainment en geschiedenis. Waar het kan, probeert hij die passies te combineren. Koerhuis volgde een studie tot docent geschiedenis, ontwikkelde interactieve stadswandelingen, speelde in historische theaterstukken en richtte zelfs zijn dagelijks leven in met alleen maar geschiedenis om zich heen. Hij leeft in een jaren ’50 museumwoning in Arnhem, zonder koelkast, wasmachine en centrale verwarming.

Leden van Stad en Ambt Doesborgh hebben gratis toegang tot zijn lezing en kunnen zich aanmelden aan de balie van Streekmuseum De Roode Tooren of via 0313-474265. Niet-leden betalen 6 euro.

Foto: Danny Wongsowirono