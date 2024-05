Lezing: oorlog aan de Veluwezoom

VELP – Onder de noemer ‘Breek de week’ is woensdag 15 mei Wencel Maresch te gast in de Zoomerij in Velp. De Spankerense journalist vertelt over de oorlogsjaren in de dorpen aan de Veluwezoom. Dit doet hij aan de hand van uniek fotomateriaal en enkele bijzondere filmfragmenten. Het verhaal begint met de mobilisatie in 1939 en eindigt met de bevrijding van de zeven dorpen van de gemeente Rheden, op 16 april 1945.

Maresch publiceerde in 2005 een boek getiteld ‘Oorlog aan de Veluwezoom’, maar ook na het schrijven van zijn boek bleef hij materiaal over de oorlogsjaren in Dieren en omgeving verzamelen. Ook van dit nieuwe materiaal laat hij het een en ander zien.

Deze lezing maakt deel uit van de serie ‘Breek de week’, een maandelijkse gezellige bijeenkomst met een thema. De activiteit vindt plaats van 10.30 tot 12.00 uur en is gratis toegankelijk, evenals koffie en thee. Aanmelden is niet nodig.

dezoomerij.nl/agenda