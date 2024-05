Lachen in Filmhuis Dieren

DIEREN – Het Filmhuis Dieren vertoont de komende week op drie dagen twee films in de Zoomerij. De drama/komedie ‘Poor Things’ draait op vrijdag 10 mei en dinsdag 14 mei, beide keren om 20.00 uur. ‘Poor Things’ vertelt het ongelofelijke verhaal en de fantastische evolutie van Bella Baxter, een jonge vrouw die weer tot leven is gewekt door de briljante en onorthodoxe wetenschapper Dr. Godwin Baxter.

De komedie ‘Neem me mee’ wordt op zondag 12 mei om 14.30 uur vertoond. Deze film vertelt het verhaal van zes 70-plussers, onbekenden van elkaar. Ze gaan samen op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Nog voor hun busje de landsgrens passeert, is er al onenigheid.

Meer foto's