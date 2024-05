Laatste week Klink & Kunst

HUMMELO – Tijdens de Kunstwandelroute Hummelo is er van alles te doen bij uitspanning De Klevenhorst, halverwege de route.

Op woensdag 15 en donderdag 16 mei wordt door SeniorenCinema van 14.00 tot 16.00 een vrolijke bioscoopfilm vertoond over een oudere dame die haar jeugdliefde tegenkomt. Donderdag 16 mei is er van 10.30 tot 12.00 uur een tekenworkshop met Youzan Chen, ook wel bekend als Yoyo.

Linedancers The Back Corners uit Hummelo treden op zaterdag 18 mei op, van 14.30 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Zondag 19 mei, van 13.30 tot 15.30 uur zijn er gedichten te horen van Sander Grootendorst en Jet Rotmans. De muziek is in handen van beeldend kunstenaar Marie-Hélène Marbus: zij speelt cello.

Op maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) treedt Hot &Sweet op als afsluiting van de Kunstwandelroute. Dit is vanaf 14.00 uur. In de dagen erna vinden er nog twee workshops plaats: Op woensdag 22 mei van 14.00 tot 17.00 uur neemt Annelies van Rijssen bezoekers mee in de geheimen van ecoprinten. Op donderdag 23 mei van 13.30 uur is er nogmaals een workshop van Youzan Chen (Yoyo) waar je een zelfportret kunt leren schilderen. Neem hiervoor een foto van jezelf mee.

Bij de kunstworkshops is het aantal plekken beperkt en is aanmelden verplicht via amphion.nl/klevenhorst of 0314-376000.