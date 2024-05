Kunstveiling in Rozendaal

ROZENDAAL – Donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 mei zijn in de Rozendaalse kerk maar liefst 108 kunstwerken te bewonderen. Ongeveer een derde hiervan wordt op zaterdag 11 mei geveild en een deel van de opbrengst is bestemd voor Artsen Zonder Grenzen. de entree is gratis.

Deze veiling wordt georganiseerd door kunstenaarsgroep Grensverleggers, in samenwerking met de Rozendaalse kerk. De groep bestaat uit negen professionele kunstenaars: Ab Marte uit Velp, Hubert van Soest uit Velp, Suzanne Compaan uit Amersfoort, Hans de Raad uit Nijmegen, Rob Chevallier uit Steenderen, Sybrecht Bosker uit De Steeg, Joris Kelderman uit Delft, Betty Disco uit Doesburg en Miriam van der Linden (Dieren).

Zij werken met natuurlijke en herbruikbare materialen. Ze gebruiken kringloopspullen, fietsonderdelen, hout, stoffen, papier en/of afval. De meeste kunstwerken belichten actuele maatschappelijke problemen, maar de kunstenaars zijn geen idealisten, radicalen of anarchisten. Het zijn realisten. Ze constateren dat voor de mens een duurzamer, grensverleggend gedragspatroon noodzakelijk is, om de wereld leefbaar te houden.

De kunstwerken zijn op donderdag 9 en vrijdag 10 mei tussen 13.00 en 17.00 uur te bezichtigen. De meeste kunstenaars zijn aanwezig om uitleg te geven over hun werk. Bij een deel van de kunstwerken hangt een papier met de startprijs. Op deze werken kunnen bezoekers hun bod schrijven. Hiertoe is de laatste gelegenheid op zaterdag 11 mei tussen 13.00 en 14.00 uur.

Een derde deel van de werken wordt geveild op 11 mei, vanaf 14.00 uur. Veilingmeester is Hans Both, het eerste werk wordt geveild door burgemeester Ester Weststeijn van de gemeente Rozendaal.

Het werk ‘Hollandse Nieuwste’ van Ab Marte