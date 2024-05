Kunst op de Klevenhorst

HUMMELO – Tijdens de Kunstwandelroute Hummelo is er van alles te doen bij de Klevenhorst, halverwege de route. Bij mooi weer zijn de acitviteiten buiten, bij slecht weer in de schuur.

Op zondag 12 mei kan iedereen tussen 13.30 en 15.30 uur op de Klinkplek genieten van gedichten en muziek. Anna Wiersma, voormalig stadsdichter van Zutphen, en dichter-vertaler Pieter Bas Kempe dragen hun werk voor. Henk Hilferink uit Zelhem begeleidt zijn liedjes met gitaar en mondharmonica en neemt de luisteraar mee in een muzikaal verhaal.

Op maandag 13 mei is er tussen 14.30 en 16.00 uur een workshop bloemschikken. Onder leiding van Ietsje Wierstra maken de deelnemers, jong en oud, een bloemstuk met mooie takken en grassen, bloemen uit eigen tuin of geplukt tijdens een wandeling. Ze mogen ook een mooie steen of schelp meenemen om te verwerken.

Woensdag 15 mei wordt een film vertoond onder de noemer ‘seniorencinema’. Tussen 14.00 en 16.00 uur is er een vrolijke film te zien over een oudere dame die haar jeugdliefde tegenkomt.

Op de Klinkplek kan iedereen aanschuiven. Bij de kunstworkshops is het aantal plekken beperkt en is aanmelden verplicht via amphion.nl/klevenhorst of 0314-376000.