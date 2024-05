‘Kunst in reflectie’ in de Raadskelder

DOESBURG – ‘Kunst in reflectie’ is de titel van de tweede expositie die dit seizoen is te zien in de Raadskelder in Doesburg. Josée Bastiaenen toont haar glaskunst en van Doris van Halteren zijn schilderijen te zien. De expositie wordt zondag 2 juni geopend en is tot en met 7 juli te zien op zaterdag en zondag, van 13.00 tot 17.00 uur.

Josée Bastiaenen is al geruime tijd actief als beeldend kunstenaar en zet zaag en beitel in ruwe brokken kristalglas. Via een proces van hakken, slijpen, schuren en polijsten onttrekt zij haar sculpturen aan dit heldere of gekleurde materiaal. Zij laat zich door lijnen licht leiden en vangt dit in abstracte ruimtelijke vormen. Het ruwe blok glas krijgt een beeldtaal, langs het werkproces, en ontsluit zo de esthetische kracht. Slijpschijven brengen verdiepingen en reliëf aan. Reflecties van maker en glas kristalliseren zich uit in een definitief ontwerp. Het schuren en polijsten geeft helderheid en transparantie aan het glas terug en legt met de sculpturale benadering de werking van het kristal vast in abstracte vormen.

Doris van Halteren heeft zich decennia lang georiënteerd op schilderen, volgde veel lessen en workshops en heeft veel in de openlucht geschilderd in Frankrijk en Duitsland. Al jarenlang maakt Doris nog nauwelijks gebruik van het gebruikelijke schilder-instrumentarium, zoals penselen en paletmessen. De kunstenares ontdekte het werken met zeezand aan de stranden van Bretagne. Ze brengt het met haar handen aan op het doek en gaat vervolgens met verf aan de gang. Door met haar handen te werken houdt zij zeggenschap over haar werk. Zij ‘boetseert’ de materialen op het doek. Ook ‘giet’ ze haar verftinten op haar doeken. Op deze wijze brengt zij kunstzinnig en professioneel haar gevoelens over.