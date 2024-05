BRUMMEN – De Brummense imkers zijn zaterdag 13 april weer te vinden in het centrum van Brummen. Ze staan dan tussen 10.00 en 14.00 uur op het Marktplein, verkopen hun producten en geven informatie over bijen en bijen houden. Honing bestellen kan ook via de website van de vereniging.

imkersverenigingbrummen.nl