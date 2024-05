Koor en band werken samen

HUMMELO – Op zondag 26 mei treden Hummelo’s Gemengd Koor en De Flexband samen op in de kerk van Hummelo. Het is een unieke samenwerking tussen twee muziekgroepen met heel verschillende stijlen. Hiermee hopen ze een breder publiek aan te spreken. “Kom luisteren en meezingen met de liedjes van het koor, of neurie mee met de Flexband”, is de oproep. De liedjes van het koor variëren van ‘You’ll never walk alone’ tot ‘Plaisir d’Amour’. De Flexband speelt onder andere ‘Bella Ciao’ en ‘Engelbewaarder’.

De aanvang is 14.30 uur; de kerk is open vanaf 14.00 uur. De toegang is gratis maar een vrije gift wordt gewaardeerd. Het koor repeteert iedere dinsdag bij FF naar Steef in Hummelo om 19.30 uur. Wie wil is welkom eens te komen kijken. Ook de Flexband heet geïnteresseerden welkom en wel op de wekelijkse repetitieavond op de maandagen in het Dorpshuis in Drempt om 19.30 uur.