Koopjesjagen op het gras

OOSTERHUIZEN – Van tuingereedschap en motorpakken tot servies uit grootmoeders tijd, kunstplanten en een ET-pop; je kon het zo gek niet bedenken of het was maandag 20 mei te koop op de rommelmarkt in Oosterhuizen. Koopjesjagers weten dat inmiddels en zorgen dan ook dat zij er ’s ochtends op tijd bij zijn om de mooiste dingen eruit te pikken. Daarnaast is het ook altijd erg gezellig op de markt. Verkopers presenteren hun waren op tafels en kleedjes of gewoon in het gras. Kopers genieten van wat er allemaal te zien is, scoren wat leuks voor thuis en praten bij met hun dorpsgenoten.

Deze rommelmarkt maakt deel uit van de jaarlijkse kermis en dat betekent dat er het hele weekend al van alles te doen was in Oosterhuizen. Behalve de kermisattracties stonden het vogelschieten, de zeskamp, oldtimer toertocht en een gezellige feestavond met Jan Biggel op het programma.

Foto: Gerrit van de Pol