Koninklijke onderscheiding voor Aukje en Rieki van Raaij

EERBEEK – Aukje van Raaij-Herder en Rieki van Raaij-Nieuwenhuis uit Eerbeek hebben zaterdag 11 mei een Koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen. Ze werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en kregen door waarnemend burgemeester Geert van Rumund het bijbehorende lintje opgespeld.

De huldiging vond plaats in Eibergen tijdens het internationaal toernooi touwtrekken. Aukje en Rieki, schoonzussen van elkaar, zijn al jarenlang actief als vrijwilliger in de touwtreksport, op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. Naast hun gezinnen en familie hebben zij zich vele uren per week hiervoor ingezet.