REGIO – Het kraanwater in de regio kan weer veilig worden gebruikt. Vitens gaf woensdagavond 15 mei het advies om het kraanwater eerst te koken, uit voorzorg. In een waterreservoir in Ellecom werd een lage concentratie van bacteriën aangetroffen. Inmiddels is bacterie verdwenen uit het water en heeft Vitens het kookadvies opgeheven.