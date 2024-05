Koffieconcert Excelsior

ELLECOM – Op zondag 2 juni verzorgt muziekvereniging Excelsior vanaf 11.00 uur een luchtig koffieconcert in de feesttent op het dorpsplein in Ellecom.

Na drie dagen Zomerfeest kan er worden bijgekomen onder het genot van een kop koffie of thee en de muzikale klanken van Excelsior. Samen met het opleidingsorkest brengt het fanfareorkest een mix van bekende melodieën ten gehore. Het opleidingsorkest staat onder leiding van Femke Tijenk en het fanfareorkest onder Mark Golub.