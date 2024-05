HUMMELO – Vrijdag 10 mei houdt Hummelo en Oranje weer het jaarlijkse klootschiettoernooi om de Bevrijdingstrofee. Iedereen kan meedoen in teams, bestaande uit zes personen van 12 jaar en ouder. De start is om 19.00 uur vanaf de Broekstraat 12a in Hummelo. Na afloop is hier ook de prijsuitreiking en gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje.