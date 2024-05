Kleurrijke olieverfschilderijen in de Paperclip

VELP – Van 3 tot en met 28 juni zijn de kleurrijke olieverfschilderijen van Jolande Kreeftmeijer-Horstman te bewonderen in de Paperclip in Velp. Jolande was als kind altijd in de natuur te vinden. Daar ontstond haar interesse voor al wat groeit en bloeit. Na eerst als natuurgids van het IVN en later 27 jaar gids in Burgers’ Zoo te hebben rondgeleid, werd Afrika bezoeken haar liefste wens, die in 2003 uitkwam. Toen is ze begonnen met het schilderen van Afrikaanse dieren in hun natuurlijk omgeving en later landschappen van Toscane in Italië. Voor haar zijn impressie en kleur de inspiratie en bron van vreugde om te schilderen. Niet realistisch, maar met een meer impressionistisch blik op landschappen en bloemen. D

e expositie is tijdens de openingstijden van de Paperclip te bezoeken.

paperclipvelp.nl