Kledinguitleen voor Hanzefeest Doesburg

DOESBURG – Ook dit jaar is het weer mogelijk om gratis middeleeuwse kleding te lenen voor het Hanzefeest in Doesburg. Er is keuze uit honderden verschillende kostuums, van prachtige jurken voor edelvrouwen tot ‘vieze’ zwerverskostuums. Iedereen kan voor één dag een non zijn, of een edelman, een bedelaar of een ridder. Er is voor iedereen iets leuks te vinden in allerlei maken. De kostuums worden compleet gemaakt met accessoires, kettingen, hoedjes, tasjes, riemen en sluiertjes.

Wie mee wil doen, kan een afspraak maken om kleding uit te zoeken via doesburgsehanzefeesten.nl/kostuums. De ingang van de kleding is te vinden aan de achterkant van Grotenhuys, op de Coehoornsingel nummer 9.