Klaverjascommissie vv SHE viert jubileum

HALL – Voetbalvereniging SHE in Hall heeft een feestje te vieren. Het is 25 jaar geleden dat clubleden Elwin en Berry, samen met Wilma en andere vrijwilligers, de klaverjascommissie hebben opgericht. Al die jaren hebben ze gezorgd voor gezellige kaartavonden, waarbij plezier nog steeds belangrijker is dan winnen.

Wie ooit een klaverjasavond heeft bijgewoond, weet hoe deze gezellige avonden eruit zien. Er worden drie boompjes gespeeld en tijdens de pauze volgt altijd een ludieke verloting met mooie prijzen. Elke avond zijn er prijzen voor de beste vijf spelers en een troostprijs voor de pechvogel. Na vier avonden wordt de overall ranking opgemaakt, waarbij de beste tien spelers een prijs winnen. Elke kaartavond zorgen de heren voor heerlijke hapjes.

Elwin en Berry hebben gemerkt dat niet alleen ouderen graag een kaartje leggen, maar dat ook de jeugd vier keer per jaar het jeugdhonk weet te vinden voor een potje klaverjassen. Ze zijn verheugd over deze jonge aanwas.

Het tweetal is trots dat ze al 25 jaar kaartavonden organiseren en een jubileumfeestje is dan ook wel op zijn plek. Op zaterdag 25 mei van 16.00 tot 19.00 uur zijn alle voormalige klaverjassers, nieuwe deelnemers en iedereen die zich verbonden voelt met vv SHE welkom in het jeugdhonk van de club. Ook deze middag is er een grote verloting, met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door de sponsors die de klaverjascommissie en vv SHE een warm hart toedragen.