Klarinetten en koper in Dorpskerk Rheden

RHEDEN – Klarinetkwartet Marlimasa verzorgt zondagmiddag 26 mei een concert in de Dorpskerk in Rheden, in samenwerking met koperkwintet Phil Brass Quintet en organist Erik Zeillemaker. Het gevarieerd programma klinkt vanaf 15.30 uur.

Op het programma staat herkenbare muziek van klassieke componisten als Händel, Bizet en Piazzolla , maar ook klassiekers van bijvoorbeeld Duke Ellington en Stevie Wonder. Door hun programmakeuze benadrukken beide ensembles de veelzijdigheid van hun instrumenten, die zij ingetogen, passioneel of vrolijk swingend kunnen laten klinken.

Klarinetkwartet Marlimasa bestaat uit vier klarinettistes op rode pumps. Deze muzikale dames kennen elkaar uit symfonisch blaasorkest Philharmonie Gelre uit Arnhem en vormen sinds acht jaar een vast kwartet. De musici maken gretig gebruik van de karaktervolle klank van de klarinet, soms diep, melancholisch, dan weer sprankelend en levendig.

Phil Brass Quintet is eveneens ontstaan uit Philharmonie Gelre en trakteert het publiek op volle, heldere en krachtige koperklanken, nu eens majestueus, dan weer uiterst subtiel.

De Dorpskerk opent zondag haar deuren om 15.00 uur. De entree tot het concert is gratis, wel is er een collecte na afloop.

Klarinetkwartet Marlimasa