Klaas Spiegelenberg wint Pauwbokaal

KLARENBEEK – Van maandag 15 tot en met donderdag 25 april hebben ruim zestig biljarters uit Klarenbeek en omstreken gestreden om de felbegeerde Pauw-bokaal. Op vrijdag 26 april waren daar nog zes biljarters van over, die moesten uitmaken wie de finale ging spelen.

Iedereen had last van de zenuwen, waardoor er geen enkele partij binnen het maximale aantal van dertig beurten is geëindigd. Uiteindelijk bleken Gerard Klein Kalvenhaar en Klaas Spiegelenberg het procentueel gezien het beste te hebben gedaan, waardoor zij de laatste wedstrijd mochten spelen.

Het werd een spannende finale, waarbij Klaas, met één carambole meer, een hoger percentage had dan Gerard en tot winnaar is bekroond. Hij mag de wisselbeker een jaar lang in zijn bezit hebben.

De derde plaats was voor Niels Mulder, de vierde voor Eef Buitenhuis. Johan Hulleman werd vijfde en Frank Hulleman eindigde op de zesde plaats.