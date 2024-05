KBO-PCOB over Burgers’ Zoo

RHEDEN – KBO-PCOB Rheden komt donderdag 30 mei voor de laatste keer voor de zomer bijeen. Deze middag komt Gert-Jan Duis vertellen over Burgers’ Zoo in Arnhem. Deze dierentuin werd in 1913 opgericht door Johan Burgers, die wat fazanten hield in zijn achtertuin. Al gauw kwamen er ook andere dieren bij en werd de achtertuin de klein en werd er een apart stuk grond gekocht en ‘Fazanterie Buitenlust’ geopend. Omdat hij zijn park graag wilde uitbreiden, besloot hij om in 1923 naar Arnhem te verhuizen, naar de locatie waar nu nog steeds Burgers’ Zoo te vinden is.

Deze contactmiddag van KBO-PCOB is gratis voor leden. Andere belangstellenden zijn welkom en betalen 5 euro entree, inclusief koffie en thee. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en wordt gehouden in het Dorpshuis in Rheden.