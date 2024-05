Kandidaat-Europarlementariër in Velp

VELP – Op uitnodiging van de lokale afdeling kwam Elmar Smid, kandidaat-Europarlementariër voor GroenLinks-PvdA, onlangs naar Velp. Hij legde nog eens uit hoe ‘Europa’ weliswaar ver weg lijkt, maar ook invloed heeft op het dagelijks leven in Rheden. Het behoud van de Veluwezoom in tijden van klimaatverandering, de toekomst van boeren, woningbouw; allemaal onderwerpen die mede worden bepaald door Europese wetgeving.

Toch ging in 2019 nog geen 46 procent van de Rhedense stemgerechtigden naar de stembus. Iets dat volgens Elmar Smid echt anders moet. “Wij hebben de kans de toekomst van Europa te bepalen,dus laat je stem niet verloren gaan.”

Smid hield een betoog waarin hij uit de doeken deed hoe hij vanuit het Europees Parlement aan de slag wil voor een hoopvolle en duurzame toekomst voor werknemers, onder andere door flexwerk in te dammen en de Europese uitzendregels te hervormen. Hij besloot zijn verhaal met een ‘sociaal Europa-kennisquiz’, waarin de aanwezigen hun kennis over bestuurlijke, topografische en muzikale zaken konden toetsen.

Elmar Smid (31) heeft de afgelopen jaren samen met Agnes Jongerius in Brussel meegewerkt aan de EU-wetgeving voor een eerlijk minimumloon. Hij staat op plek 9 van

de lijst GroenLinks-PvdA.