DOESBURG – Seniorenvereniging Doesburg e.o. (SVD) heeft vrijdag 17 mei een gezellige middag in Grotenhuys. Bezoekers zijn vanaf 14.00 uur welkom om te kaarten of rummikuppen. Op dinsdag 21 mei staat een fietstocht op het programma. Het vertrek is om 13.30 uur vanaf de Meipoort.