Junior pubquiz in Drempt

DREMPT – Op vrijdag 24 mei wordt in ’t Hessenhuus in Drempt voor de tweede keer een junior pubquiz gehouden voor kinderen uit Drempt, Hummelo, Keppel en omstreken. De quiz wordt gespeeld in teams van twee, drie of vier personen. De vragen gaan onder andere over muziek, logo’s en eten en drinken. Sommige vragen worden op papier gesteld, andere zijn op een scherm te zien. De vragen worden afgewisseld met twee opdrachten waarbij de kinderen samen iets moeten doen.

De organisatie schat in dat deze pubquiz geschikt is voor kinderen van 10 tot 13 jaar, maar ook kinderen die iets jonger of ouder zijn, zijn welkom. De leeftijd is een richtlijn, geen voorwaarde om gezellig mee te spelen. Aanmelden kan tot donderdag 23 mei via communicatie@hessenhuus.nl. Geef daarbij aan uit hoeveel personen het team bestaat en wat de naam van het team is. Deelname is gratis, publiek is van harte welkom. De quiz begint om 19.00 uur.

hc-03.nl