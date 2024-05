Jubileumfeest Zonnebloem

HALL – De Zonnebloem afdeling Brummen-Eerbeek is druk met de voorbereidingen voor het jubileumfeest, dat gaat plaatsvinden op vrijdag 31 mei. De afdeling, sinds vorig jaar een samenvoeging van Eerbeek en Brummen, bestaat 65 jaar. Dit wordt gevierd met een gezellige bijeenkomst met een optreden van Imca Marina en een buffet bij Bello in Hall.

Er is nu bijna een jaar verstreken sinds de besturen van beide afdelingen de handen ineen hebben geslagen. Sindsdien hebben de vrijwilligers gezamenlijk al een aantal activiteiten georganiseerd en begeleid. Op deze manier kunnen alle inwoners van de gemeente Brummen, meedoen met de activiteiten van De Zonnebloem. Want naast Brummen en Eerbeek omvat de afdeling natuurlijk ook de kleine kernen Leuvenheim, Oeken, Hall, Tonden, Voorstonden en Empe.

De Zonnebloem doet graag nog een oproep: “Kent u iemand die behoefte heeft aan bezoek, aandacht en aansluiting bij activiteiten en bij wie dit door een fysieke beperking niet mogelijk is, neem dan contact met ons op. Uiteraard kunnen we ook nieuwe vrijwilligers gebruiken.”

zonnebloem.nl/brummen-eerbeek-eo