Jubilarissen gehuldigd

DREMPT – De Muziekvereniging Hummelo en Keppel gaf in een vol Dorpshuis in Drempt haar jaarlijkse voorjaarsconcert. Het publiek werd ontvangen met de klanken van de Flexband, het dweilorkest van de vereniging. Daarna lieten het slagwerkensemble en de fanfare van zich horen, onder leiding van Kevin Tolkamp. Verschillende muzikale genres passeerden de revue.

Tijdens het concert is een viertal leden gehuldigd voor hun langdurig lidmaatschap. Teun van Binsbergen is 12,5 jaar lid, Jan Tiecken al 50 jaar. Henny Boesveld vierde een 60 jaar jubileum en Freek Jolink werd in het zonnetje gezet omdat hij 65 jaar lid is. Zij zijn van links naar rechts te zien op de foto.