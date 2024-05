EERBEEK – Zaterdag 11 mei is er flink opgeruimd in Eerbeek. Een groep vrijwilligers van Eerbeek Schoon is druk bezig geweest met het opruimen van zwerfvuil. Bijzonder was dat er dit keer drie heel jonge afvalrapers meewerkten. Ze kwamen met opa en oma mee en vonden het heel leuk om rommel op te zoeken. Ze hadden een bingokaart waarop ze alle ‘vondsten’ konden afstrepen.

De volgende opruimochtend is op zaterdag 13 juli. Wie mee wil helpen, kan zich aanmelden via eerbeek_schoon@outlook.com.