Jochem Engelsman schutterskoning van Doesburg

DOESBURG – Bij Koningsdag in Doesburg hoort natuurlijk het koningsschieten, dus had Schutterij Oranje weer een vogel opgesteld op de parkeerplaats Oliemolensteeg. Rond 10.00 uur loste Sven Gerritsen, de schutterskoning van vorig jaar, het eerste schot. Daarna was het de beurt aan burgemeester Loes van der Meijs, waarna alle deelnemers één voor één aan de beurt kwamen. Het was weer spannend wie de vleugel, kop of staart zou raken of zelfs afschieten. Soms kan het veel tijd en kogels kosten om de vogel van zijn paal te schieten, maar dit keer waren er blijkbaar goede schutters aanwezig. Na slechts 386 kogels sneuvelde de vogel door het schot van Jochem Engelsman, die door burgemeester Loes van der Meijs werd gehuldigd.

Er deden dit jaar 110 schutters mee, waarvan 26 dames. Burgemeester Van der Meijs riep de vrouwelijke inwoners van Doesburg op om volgend jaar ook mee te doen.

Foto: Hanny ten Dolle