Jan Jacobs en Henk Bruntink winnen kruisjascompetitie vv Oeken

BRUMMEN – Op woensdag 24 april werd het kruisjasseizoen van vv Oeken afgesloten. Een mooi seizoen kwam ten einde. Mede door zes dagzeges werden Jan Jacobs en Henk Bruntink kampioenen van het seizoen. Bob Mulder, bestuurslid voetbalzaken van vv Oeken, reikte de prijzen uit.

De eindstand van het seizoen werd opgemaakt door van elk koppel de zes beste resultaten mee te tellen. Hieruit bleek dat Jan Jacobs en Henk Bruntink met 20.472 het best hadden gespeeld. Bennie Bleumink en Roy ten Broeke werden tweede met 19.914 punten. De derde plek was voor Henk van ’t Ende en Cor Wilbrink met 19.451 punten.

Theo van den Berg en Marcel Hendriksen legden beslag op de vierde plaats, Floray Beumkes en Heidi van Dalen werden vijfde en de zesde plek was voor Gijs van Dusschoten en Henk Hamer.

Door de inleg van de spelers en het (gedeeltelijk) beschikbaar stellen van de prijzen door de sponsoren kon de kaartclub 50 euro afdragen aan de penningmeester van de vv Oeken.