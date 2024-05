IVN wandeling ‘Natuur is je buur’

DIEREN – IVN Oost-Veluwezoom houdt zondag 2 juni een wandeling door Dieren-West. Hier is een grote variatie aan planten en dieren te vinden. De wijk is een afwisseling van stadsbosjes, groenstroken, straten en particuliere tuinen. Het verschillende gebruik en beheer zorgt voor een gevarieerde leefomgeving. Tijdens de wandeling zien de deelnemers een deel van de planten en dieren die passen bij de verschillende groeiplaatsen en geven de IVN-gidsen tips om ook in eigen tuin en omgeving goed te kunnen zorgen voor dier en plant. De wandeling start om 14.00 uur vanaf de Veluwse Poort, is ongeveer 3 kilometer lang en duur ongeveer 2 uur. Na afloop is het mogelijk om, op eigen kosten, iets te drinken bij de Veluwse Poort. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

ivnoostveluwezoom.nl