Inzameling oud ijzer Loenense Kerken blijft

LOENEN – In tegenstelling tot eerdere berichten gaat de maandelijkse oudijzeractie van de Protestantse Kerk en de RK Kerk in Loenen gewoon door. Zaterdag 25 mei is de volgende inzameling. De mannen, die zich de IJzervreters noemen, zijn blij dat ze toestemming hebben van terreineigenaar Derksen om door te gaan met de inzameling.

Zaterdag 25 mei is iedereen tussen 10.00 en 12.00 uur welkom op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg-Vrijenbergweg. Wie niet in de gelegenheid is om het oud ijzer te brengen, kan contact opnemen met Harrie Hebben, 06-51034533, of Henk Kok, 06-24411190.