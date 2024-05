Intocht Wandel4daagse Eerbeek over Via Gladiola

EERBEEK – Donderdag 30 mei eindigt de zestigste editie van de Wandel4daagse Eerbeek met een feestelijke intocht. De organisatie roept familie en vrienden op de deelnemers te verrassen met gladiolen en zo de Derickxkamp te veranderen in een Via Gladiola.

Deze week lopen meer dan achthonderd deelnemers van de Wandel4daagse elke avond een mooie route door en rondom Eerbeek. Omdat dit de zestigste editie van de vierdaagse is, heeft de organisatie gezorgd voor leuke extra’s. Zoals altijd speelt Klein Orkest Eendracht op eerste dag bij de start bij het zwembad. Papierfabriek Coldenhove zorgt deze dag voor een extra verrassing onderweg. Na de tweede wandeldag mogen de kinderen weer een duik nemen in zwembad Coldenhove. Op de derde dag ontvangen de deelnemers bij terugkomst op het terrein van Tapawingo een leuke verrassing, die mogelijk is gemaakt door de Dorpsraad Eerbeek-Hall.

Tijdens de vierde wandeldag stellen de deelnemers zich traditiegetrouw voor Sporthal de Bhoele op voor de intocht. Net als vorig jaar gaat Eendracht voorop in de stoet, die wordt afgesloten door de Via Gladiolatrein. Dit jaar loopt ook een aantal wandelaars van de Beekwal mee met de intocht, die de dagen daarvoor hun eigen alternatieve wandeltochten hebben gemaakt.

Hoogtepunt van de intocht is het defilé op de Derickxkamp. Die straat verandert dan voor even in de Via Gladiola en het zou natuurlijk leuk zijn als het publiek gladiolen aan de deelnemers geeft als zij langs komen lopen. “Zo wordt de Via Gladiola het moment waarop de deelnemers trots kunnen genieten van de prestatie die zij geleverd hebben”, aldus de organisatie. “De bloemisten in Eerbeek hebben toegezegd hun best te doen om op donderdag 30 mei gladiolen op voorraad te hebben.”

4daagse-eerbeek.nl