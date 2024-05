Intocht Avondvierdaagse Rheden

RHEDEN – Deze week vindt de Avondvierdaagse plaats in Rheden. De intocht is op vrijdag 24 mei. De verzamelplek is het speelveld van Koningsland. Het Rhedens Fanfare Corps zal vanaf 19.30 uur de wandelaars muzikaal verwelkomen en de scholen delen lekkere ijsjes uit aan de deelnemende kinderen. Vervolgens wandelen de Rhedenaren onder begeleiding van dweilorkest 94 1/2 terug naar sc Rheden, waar de medailles klaarliggen om uitgedeeld te worden. Daar staat de DJ van de Feestpolitie klaar met heerlijke muziek en Rhejes IJshuys verzorgt de ijsverkoop. Iedereen is welkom om te komen kijken of mee te lopen.