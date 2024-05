Instrumenten ontdekken bij DHO Muziekshow

DIEREN – Zondag 2 juni kan iedereen vanaf 14.00 uur kennismaken met muziekinstrumenten tijdens de Muziekshow van DHO in de Oase in Dieren. Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen zijn welkom om zich te laten informeren en instrumenten uit te proberen.

Het leren bespelen van een instrument heeft allerlei voordelen voor kinderen. Het is niet alleen ontzettend leuk om te doen, maar ze doen er ook zelfvertrouwen mee en leren door te zetten. Ook leren ze zich beter te concentreren en kunnen de kinderen helemaal opgaan in hun instrument. Daarnaast is het heel gezellig om samen met anderen muziek te maken.

Het belangrijkste is volgens DHO dat een kind een klik voelt met het instrument. “Als je ze wilt motiveren om muziekles te volgen, dan moeten ze het dus ervaren en testen zonder de druk om te presteren. Zo ontdekken ze zelf of het instrument bij ze past”, zegt de vereniging. Dit kan tijdens de DHO Muziekshow. Er worden diverse korte demonstraties gegeven door jeugdleden, er is uitleg over de instrumenten en de mogelijkheid om ze zelf uit te proberen. Als vervolg zijn er proeflessen mogelijk om uitgebreid kennis te maken met een instrument.