Inschrijving kleedjesmarkt Bonte Schaap Festival Rheden

RHEDEN – Zondag 9 juni vindt de derde editie van het Bonte Schaap Festival plaats in Rheden. Kinderen tot 12 jaar kunnen zich met hun ouders inschrijven voor de kleedjesmarkt. Ze mogen hier alle spulletjes verkopen waar ze niets mee mee doen. De organisatie van het festival zorgt voor iets lekkers en wat te drinken voor de kinderen op de markt en een uitwijkmogelijkheid bij slecht weer. De kleedjesmarkt is tussen 10.00 en 13.00 uur. Inschrijven kan via bonteschaapfestival.nl. Naast de kleedjesmarkt is het ook nog steeds mogelijk een kraam te huren op dit evenement.

Het programma begint steeds vastere vormen aan te nemen. Zo is Circus Lorelly present op het Dorpsplein, staan er Living Statues op het festivalterrein en is er weer een podium met livemuziek bij het Wapen van Rheden. Bij de dorpskerk wordt een vereningingsplein ingericht met allemaal leuke kinderactiviteiten.

bonteschaapfestival.nl