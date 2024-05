Inschrijving gestart voor imkers

GEM.RHEDEN – Imkers uit de gemeente Rheden kunnen zich inschrijven voor het plaatsen van bijenkasten op het Rozendaalse Veld tijdens de komende heidebloei. Er is ieder bloeiseizoen ruimte voor in totaal maximaal vijf bijenkasten op de heide. Toewijzing geldt voor één bloeiseizoen en vindt plaats door middel van loting.

Imkers kunnen zich inschrijven via het online inschrijfformulier of een papieren versie aanvragen bij de gemeente via 026-4976911. De uiterste inschrijfdatum is vrijdag 31 mei. Daarna zal er een loting plaatsvinden, waarna de deelnemers worden geïnformeerd over het lotingsresultaat. Ook wanneer deelnemers niet zijn ingeloot, worden zij hierover geïnformeerd. Zij worden dan op een reservelijst gezet. Deze reservelijst zal de volgende jaren opnieuw gebruikt worden.