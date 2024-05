Inschrijven beachvolleybal Hoog-Keppel

HOOG-KEPPEL – Op zaterdag 25 mei houdt volleybalvereniging Focus een gezellig beachvolleybaltoernooi, vanaf 11.00 uur in de Hessenhal in Hoog-Keppel. Inschrijven is mogelijk tot en met zondag 12 mei via focusopzand@gmail.com.

Iedereen die het leuk vindt om te volleyballen op zand mag meedoen. Deelname is voor iedereen vanaf 16 jaar en de kosten zijn 30 euro per team. Opgeven kan voor de competitiepoule of voor de recreanten. Er is muziek en ‘genoeg te eten en te drinken’. Rondom de velden worden tafels geplaatst waar deelnemers en anderen kunnen genieten van de wedstrijden.

Daarnaast is er op vrijdagavond 24 mei vanaf 19.00 uur een King of Court-toernooi. De teams bestaan dan uit twee personen; meedoen kan vanaf 14 jaar. Dit kost 5 euro per team en aanmelden kan per tweetal. Aansluitend is er een beachparty met een DJ voor iedereen die zin heeft in een leuk feestje.

focusvolleybal.nl/focus-op-zand/