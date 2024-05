Initiatiefgroep waarschuwt voor vertraging bij Rhederhof

RHEDEN – Een initiatiefgroep zet zich in voor woningbouw op het terrein van het oude bejaardenhuis Rhederhof in Rheden. De groep merkt echter dat er regelmatig ongenode gasten op het terrein lopen en is bang dat deze mensen de voortgang van het project verstoren.

Op het terrein van het oude Rhederhof wordt momenteel grondig onderzoek verricht naar de flora en fauna. Dit onderzoek is van essentieel belang voor het updaten van de ontheffing voor flora en fauna. Daarnaast worden de dieren die zich op het bouwterrein bevinden weggeleid, zodat deze geen slachtoffer worden van de sloop en bouwactiviteiten. De sloop- en bouwwerkzaamheden kunnen pas van start gaan als dit allemaal is afgerond en er een aangepaste versie van de ontheffing door de provincie is afgegeven.

Initiatiefgroep Rhederhof is bang dat het proces vertraging oploopt bijvoorbeeld doordat ongenode gasten het onderzoek verstoren en de benodigde materialen vernielen. De groep merkt op dat mensen van alle leeftijden steeds door, over en achter de hekken dringen en daarbij wordt vaak ook zowel hekwerken als materialen vernield. Binnenkort worden schermen geplaatst om kwetsbare dieren buiten het toekomstige bouwterrein te kunnen verplaatsen. Door vernieling van deze schermen kunnen dieren niet van het terrein geweerd worden en loopt het proces mogelijk vertraging op. Daarom vraagt de initiatiefgroep, die tracht het proces van sloop en bouw te bespoedigen, iedereen om goed op te letten bij het oude bejaardenhuis aan de Snippendaalseweg in Rheden. En als ze mensen achter het hek zien, deze te vragen het terrein te verlaten omdat ze de onderzoeken verstoren en zo het hele sloop- en bouwproces vertragen.

Resie Oude Luttikhuis van de initiatiefgroep legt uit: “Alles wordt vertraagd door mensen, met name jongeren, die daar niets te zoeken hebben. Ze slopen hekken, gebouwen en omleidingsroutes, verstoren de onderzoeken en dwarsbomen zo het gewenste resultaat. De vertraging die dit veroorzaakt, is gewoon jammer en niet nodig. Achter de hekken is niets te vinden, alleen kale en deels uitgebrande woningen en methoden om dieren weg te leiden van het toekomstige sloop- en bouwvlak, zodat onder deze dieren zo min mogelijk slachtoffers vallen. Niemand is dus gebaat bij dit soort ongewenste toegang. Sterker nog, het veroorzaakt onnodige slachtoffers onder de dieren.”

Volgens Oude Luttikhuis zijn de enige mensen die iets op het terrein te zoeken hebben, de mensen die onderzoeken en meten welke flora en fauna er voorkomt. “Deze mensen kunnen hier ook met kennis van zaken over spreken, dus zijn goed herkenbaar als je ze aanspreekt. Wil je dat liever niet, bel dan 0900-8844 en meld dat het over indringers gaat bij het voormalige bejaardenhuis Rhederhof”, zegt ze.

Daarnaast gaan binnenkort enkele vrijwilligers, met toestemming van de eigenaar en de beveiliging, de invasieve exoot grote berenklauw verwijderen om zo de verdere verspreiding te vertragen. Ook deze mensen zijn duidelijk herkenbaar

“We willen hier wat moois in plaats van de huidige bouwval. Daar kunnen we samen voor zorgen”, besluit de initiatiefgroep. Ze maken zicht sterk voor sloop van het oude gebouw en nieuwbouw van een drietal gebouwen met zorgappartementen.