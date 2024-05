Ingie en Marjolein organiseren loterij voor uitdagend, groen en duurzaam schoolplein

EERBEEK – “Een betonnen schoolplein kan echt niet meer in deze tijd”, vonden Ingie Jansen en Marjolein Mensink. De zoons van beide moeders zitten op OBS Spr@nkel! in Eerbeek, die na de zomer samengaat met de Sterrenbeek. Fysiek een grote school, maar met een afschuwelijk betonnen speelplein vonden zij. Het tweetal besloot het heft in eigen handen te nemen en geld in te zamelen om de tweehonderd kinderen een speelrijk, uitdagend, groen en duurzaam speelplein te geven. Middels een loterij en verschillende giften en sponsoren proberen zij zo veel mogelijk geld in te zamelen.

Ingie en Marjolein waren blij verrast door alle steun die zij kregen toen zij aan hun actie begonnen. Ongeveer 4 maanden geleden startte het tweetal met het aanschrijven van uiteenlopende organisaties. “Wij vroegen of zij prijzen voor de loterij beschikbaar wilden stellen en daar werd heel goed op gereageerd. Inmiddels zijn er vijftig grote prijzen te winnen met de loterij.” De prijzen die te winnen zijn zijn heel divers. Zo zijn er vier kaartjes voor de Julianatoren, een luncharrangement voor twee bij De Peerdestal, een driegangendiner bij Tante Blanche en een kookworkshop te winnen.

Lootjes voor de loterij kosten 2 euro per stuk en zijn te koop via loterijspeelplein.wixsite.com/loterij-speelplein. “We hebben getwijfeld om de prijzen te veilen aan de hoogste bieder, maar wilden iedereen een kans geven om een van de leuke prijzen te winnen.” Tijdens de intocht van de Vierdaagse in Eerbeek op 30 mei worden de winnaars bekend gemaakt. Notaris Natascha Dröge ziet dan in de grote tent op het kermisterrein van de Korenmolen toe op een eerlijke trekking. De winnaars worden ook per mail op de hoogte gebracht.

Naast prijzen voor de loterij kregen Ingie en Marjolein nog meer steun voor hun actie. Tweedehandswinkel de Bongerd, Folding Boxboard, Jumbo, Meeuwis de Vries en het Postcode Loterij Buurtfonds leverden allemaal een financiële bijdrage. Marjolein en Ingie hebben dan ook goede hoop dat zij na de loterij genoeg geld hebben om een start te maken met een mooi speelplein voor de tweehonderd kinderen van de nieuwe school.

De initiatiefnemers Ingie Jansen (links) en Marjolein Mensink