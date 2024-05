Ik vind: ‘Zo zie ik dat’

Tijdens het lezen van de column van Rob Koekoek in de Regiobode van 17 april (op de raadspagina van de gemeente Rheden, red), kon ik een glimlach niet onderdrukken. Toen ik als wethouder in de jaren 80 het NK wielrennen naar Rheden haalde, waren er natuurlijk ook gefronste wenkbrauwen en bezwaren tegen het evenement, met name bij Natuurmonumenten, ook toen al geen eigenaar van de wegen in het gebied. Alleen kon je in die tijd op een redelijke manier met elkaar communiceren en hadden vooringenomenheid, tweespalt, marktwerking, sociale media en dergelijke nog niet zo’n stempel op onze samenleving gedrukt. Zelfs het ontbreken van elektrische auto’s destijds was geen belemmering om argumenten uit te wisselen, het gevolg was dan ook dat de evenementen in zowel 1988 als in 1989 tot ieders tevredenheid verliepen.

Mijn ‘opponent’ destijds bij Natuurmonumenten was gelukkig ook een redelijk mens en dat is hij kennelijk nog steeds, gezien zijn column, complimenten Rob!

Henk Palm,

oud-wethouder gem. Rheden