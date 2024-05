Ik vind: Nimby op Beinum

Beste heer, mevrouw B. D. Redactiebekend (wat een zeer zeldzame naam).

U heeft de moeite genomen om in Regiobode van 1 mei 2024 in de rubriek ‘Ik Vind’ uw zienswijze uit te leggen. U schrijft het in nogal suggestieve toon, die bedoeld is om negatieve gevoelens van de andere bewoners in Beinum op te roepen.

Als u de moeite zou nemen om u te informeren waar het werkelijk om gaat met de centrumplannen van Beinum, kunt dit nalezen op beinumboerderijen.eu. Dan hoeft u, hoop ik, de andere bewoners niet meer tegen ons op te zetten.

Een oude spreuk zegt het al: ‘een slecht bestuur speelt de bewoners tegen elkaar uit’. Wij centrumbewoners van Beinum kregen van u uitleg wat een ‘nimby’ is. Helaas wisten we al wat het is, namelijk een verwerpelijke kreet uit de bestuurderswereld. Nimby is

uitgevonden om slachtoffers van een omstreden project in een slecht daglicht te zetten.

Deze Nimby omschrijft Robbertsen, voorzitter van CDA in de VROM-vergadering op 14 juni 2023. Hij meent dat het een obstakel tegen de woontoren in centrum Beinum is. En zegt dat het tot kunst verheven lijkt te zijn.

En ook in het AD van 12 december 2023 staat dat de roep om een extra toegangsweg voor Beinum West nimby blijkt te zijn. Enkele bewoners drongen daar op aan, maar volgens wethouder Van Veldhuizen is het niet nodig. Zij krijgt steun van andere bewoners die zeggen dat de Beinum Westbewoners handelen uit eigenbelang en daardoor de nimby zijn.

Om van deze nimby-op-Beinum af te komen, kunnen we beter een eigen partij oprichten voor onze belangen. Dan kunt u ons geen nimby voor de voeten gooien. Zou u het wel doen, dan moet u het bij alle partijen doen. Dan hebben we wel rechten en macht. Net zoveel als degene die ons de woontoren voor de neus willen zetten. Theoretisch kunnen we dan ook een woontoren bij u voor de neus neerzetten. Dan zou u de nimby moeten zijn om het tegen te houden.

U schrijft verder: ‘Ik wil geen actie voeren, ik weet dat menig inwoner van Beinum het met mij eens is’. Waarbij u bedoelt dat wij de nimby zijn. Dit lijkt op de AD tekst: ‘zij krijgt steun van andere bewoners die het met haar eens zijn’ en de Beinum West-bewoners de nimby zijn.

Allemaal toeval? Wij wensen u veel succes wanneer u ooit een woontoren voor de neus zou krijgen en dan toch de boze geest van nimby uit de fles zou moeten halen.

Hans Wipfler,

centrumbewoner Beinum