Ik vind: Ik ben een Nimby

Ik moest eerst wel opzoeken wat een Nimby is (waar het internet al niet goed voor). Het gaf me wel een naar gevoel toen ik dat allemaal las. Een persoon die wel sociaal is, maar toch, als het te dicht bij komt, gaat protesteren.

Ik kwam er pas achter dat ik het ben, toen ik de ingezonden brief in Regiobode van 1 mei las. De brief was geschreven door iemand die ook in de wijk Beinum woont en vóór de nieuwe plannen van het centrum van Beinum is. Met veel nieuwe woningen richting de hemel en helaas geen speelplek en vijver meer.

Ik ben wel voor nieuwe woningen, laten we dat voorop stellen, dus dat sociale is wel in mij aanwezig. Waar ik mij wel druk om maak is dat de ruimte die beschikbaar is echt volgebouwd gaat worden en dat dat afbreuk doet aan een wijk die ruim en vriendelijk is opgezet.

Uit de tekst blijkt dat de persoon die de term Nimby gebruikt, goed ingewijd is in de wereld van ruimtelijke ordening, want dat stond ook op het internet. Ik zou graag willen brainstormen met de schrijver. Want ik ben nog steeds sociaal en zal dat ook altijd blijven ondanks dat ik een Nimby ben.

Ik ben wel nieuwsgierig of de schrijver van de brief aan één van die mooie vernieuwde vijvers woont in ons mooie Beinum en niet een Nimby hoeft te zijn. Ik ben dan toch liever een Nimby in het openbaar dan een onbekende ‘stoker’, die mensen in een kwaad daglicht zet.

Weet je trouwens wat er nog meer bij stond op het internet? Bij onze Zuiderburen is het geen Nimby, maar heet het Nivea. Laat dat nou net een merk zonnebrandcrème zijn, dat ik straks niet meer nodig heb in mijn backyard omdat de nieuwbouw zo hoog is.

Saskia den Doop

Doesburg